Después de que la Audiencia Nacional de Madrid haya suspendido de forma cautelarísima la orden ministerial por la que se aplicaban nuevas medidas para combatir el coronavirus —que implicaban el cierre del interior de la hostelería en algunas regiones, entre otras normas—, varios presidentes autonómicos han salido a criticar "el caos" de la gestión de Sanidad en el plan.

En este sentido, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuyo Gobierno se abstuvo en la votación de las nuevas medidas, ha sido uno de los más críticos con las decisiones de las últimas horas. Concretamente, el dirigente afirma que "la oposición era clara" contra el plan, y denuncia que, "de manera impositiva", el Gobierno ha motivado el endurecimiento de las restricciones.

"El Gobierno de Sánchez está provocando una confusión, un caos, en los últimos meses de pandemia. Hace un mes, cuando decayó el estado de alarma, no nos dio herramientas, y cuando todo va bien se preocupa por incrementar las restricciones de manera impositiva", ha señalado en una entrevista con la cadena 13 TV.

Ahora bien, Mañueco también ha hecho referencia a que "parece" que el Ejecutivo "va a reorientar en la línea del consenso". Un hecho que también ha remarcado la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que, en la misma línea que su homólogo castellano-leonés, tacha de "sinsentido normativo" el nuevo paquete de medidas.

"El Consejo Interterritorial no está para imponer una serie de decisiones con rodillo"

"El Consejo Interterritorial no está para imponer una serie de decisiones con rodillo", ha espetado este martes en una entrevista en Onda Cero. Así, preguntada por los cambios que ha optado hacer el Gobierno (con la elaboración de un nuevo texto para que debatan las CCAA), afirma que no lo considera "una victoria", sino que lamenta "que se utilice un Consejo sin unanimidad": "No pintábamos nada. Eso es lo que me parece preocupante. Hay tres días por delante para saber cómo va a finalizar esto. Si llegamos a un consenso, será muchísimo mejor", indica.

"Sánchez solo acierta cuando rectifica"

Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, también ha celebrado el cambio en la postura de Sanidad, aunque deja lanza un dardo al líder del Ejecutivo, en referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional de ayer, lunes: "Otro bandazo tras otro varapalo judicial. Sánchez solo acierta cuando rectifica", ha escrito en su cuenta de Twitter.

En este sentido, desde el PP critican los movimientos de las últimas horas pero, a su vez, afirman que "no toda la política es confrontación". Así se ha expresado el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que pone el foco en que, durante la pandemia, "la gestión ha sido de las comunidades autónomas".

"Durante todo este tiempo, salvo alguna cuestión, lo cierto es que la pandemia ha caído bajo nuestra responsabilidad. Las CCAA hemos sido leales, nos hemos sentado cuando nos han llamado, incluso cuando no nos tenían nada que decir", ha subrayado el líder de la Xunta en un acto del Foro Económico.

Así, también se ha mostrado duro con la estrategia de Sanidad una vez decaído el estado de alarma: "La concordia no es hacer lo que dice el Gobierno. Ahora parece que Sanidad dejará sin efecto lo que impuso hace unos días, y ha aparecido en el mes de junio tras estar desaparecida", apunta.

De esta forma, según el dirigente, esto le recuerda "a cuando el capitán de un equipo de fútbol no quiere jugar porque es imposible ganar…y cuando quedan 10 minutos para ganar el partido, quiere recoger la copa. Hombre, respeto", ha sentenciado.