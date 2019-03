Cayo Lara: "Casa Real tiene la oportunidad de demostrar que todos somos iguales"

La defensa de la infanta Cristina no ha querido cerrar del todo la puerta de la declaración, aunque se anuncia recurso. "No descarto la posibilidad de que no recurramos. Si tantas ganas tiene el juez Castro de oír las explicaciones de la infanta, y eso le realiza como persona, a lo mejor vamos", afirma Jesús Silva, abogado defensor de la infanta.

La imputación ha supuesto una nueva mala noticia para el matrimonio Urdangarin. Para Izquierda Unida, la imputación de la infanta, totalmente necesaria, tendría que suponer una buena noticia para la Casa Real. "Casa Real tiene la oportunidad de trabajar en la dirección de que la justicia sea igual para todos", explica Cayo Lara, coordinador federal de IU.

En el Partido Popular no hay dudas de que la noticia es mala se mire por donde se mire. Aunque habla bien, según el presidente valenciano Alberto Fabra, de cómo funciona la justicia. "No es una noticia deseable, no es buena para nadie. Pero deja de manifiesto que en España todos somos iguales".