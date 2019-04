Cataluña ya está de campaña: el PP usa a Rajoy como el hombre que ha frenado el independentismo para cosechar votos

Comienza la carrera por la dirección de la Generalitat de Cataluña, y los partidos no independentistas empiezan a mover sus piezas. En el PP quieren destacar la figura de Rajoy; el hombre que, según ellos, resolvió la crisis económica y ahora ha solucionado la situación en Cataluña. "Rajoy salvó a España del rescate económico. Ahora, con prudencia pero con eficacia, está consiguiendo devolver la legalidad constitucional y estatutaria a Cataluña", ha asegurado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo.

Unas elecciones en las que su candidado espera no tener que enfrentarse a Puigdemont. "Con Puigdemont y Junqueras la justicia debe tener celeridad para que rindan cuentas delante de todo el mundo", ha manifestado Xavier García Albiol, presidente de los populares en Cataluña.

En el PSC, por su parte, esperan que tras el 21 de diciembre acabe una de las páginas más tristes de Cataluña. "Se ha dividido a los catalanes, se ha empobrecido la economía y se nos ha alejado de Europa. Algunos, queriendo romper con el resto de España, han estado a punto de romper Cataluña", ha criticado Miquel Iceta, secretario general de los socialistas catalanes.

Estos quieren aprovechar ahora el tirón de Josep Borrell para sumar votos. "Borrell jugará en esta campaña el papel que él quiera jugar", ha destacado Óscar Puente, portavoz del PSOE. Desde Cuidadanos sacan pecho y acusan al PSC y al PP de no querer aplicar las medidas que ellos llevaban tiempo reclamando.

"Unos no querían reestablecer la legalidad y otros no querían convocar las elecciones. Al final se ha visto que las dos cosas eran necesarias", ha asegurado la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. La formación naranja anunciará su primer compromiso electoral cuando se conozcan los resultados de las urnas. "Yo me comprometo a apoyar la lista constitucionalista más votada", ha añadido Arrimadas. De esta manera, todos esperan sacar a los nacionalistas del Govern de la Generalitat en los próximos comicios autonómicos que se celebren en Cataluña.