El secretario catalán de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha pedido en la rueda de prensa en la que evaluado los datos del COVID-19 en Cataluña que Madrid "tome decisiones" debido a la situación epidemiológica que atraviesa. Sobre todo, dirigidas a limitar la movilidad entre territorios, ya que "no estamos en una isla y todos los territorios están interconectados".

"No pido la misma limitación de movilidad en Madrid que en marzo, al 100%, pero sí que se haga algo porque es sitio de conexiones", ha indicado. En este sentido, ha señalado que no es necesario paralizar el AVE o el puente aéreo, pero sí reducirlo.

Este mensaje, según dice "técnico y no político", no solo ha ido dirigido al gobierno regional madrileño, sino también al Ejecutivo central: "Alguna decisión habrá que tomar y sobre todo que no mareen la perdiz. Llevan una semana larga mareando la perdiz".

Además de a la incidencia acumulada en Madrid, Argimon se ha referido al nuevo protocolo de actuación ante la aparición de casos con coronavirus en centros educativos de esa comunidad autónoma, que descarta hacer PCR a contactos estrechos asintomáticos.

El político catalán ha mantenido que con esta decisión se demuestra que Madrid se encuentra ya en un estadio de "mitigación franca" del virus, situación que ya se dio entre los meses de marzo y abril, cuando se optó precisamente por una reducción de la movilidad.