Cataluña sigue sin encontrar a su nuevo president de la Generalitat. Este miércoles, el presidente de la Mesa del Parlament, Josep Rull, no propondrá a ningún candidato posible, ya que uno de ellos ha pedido más tiempo para formar una mayoría con la que ser investido y el otro no sabe cuándo volverá a España.

Salvador Illa pide el tiempo que "marca la legislación" para conseguir los apoyos necesarios. Esos son dos meses en los que, a sus 42 diputados, pretende sumar los 20 de ERC y los 6 de los Comuns, lo que le daría un total de 68 'síes' con los que ser investido president.

"No quiero hacer perder el tiempo a nadie yendo a sesiones de investidura que no estén suficientemente maduras. No vamos a radiar las conversaciones", ha compartido Illa. No obstante, esa mayoría que busca Illa parece complicada escuchando a una Marta Rovira que dice haber perdido votos por "fiarse demasiado de PSOE y PSC".

Marta Vilalta, portavoz de ERC, tiene claro que un acuerdo pasa por hablar de un referéndum, del concierto económico ("las llaves de la caja"), "defender la lengua catalana y las políticas sociales".

Los que no están y no sabemos si se les espera son Junts, con Albert Batet trasladando que el "compromiso" de Carles Puigdemont es hacer acto de presencia en el pleno de investidura. Rull afirma que quieren intentarlo más adelante "en un contexto de mayoría simple", una opción que "requiere tiempo".

También la opción de Junts pasa por lograr el apoyo de ERC y, en su caso, de la CUP, intentando obtener la abstención del PSC, algo que Illa ha vuelto a descartar este miércoles de forma rotundo: "En ningún caso mi grupo se va a abstener ante ningún otro candidato".