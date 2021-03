Este lunes, las Cortes de Castilla y León viven la primera moción de censura de la historia de la región, una reprobación al Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs). A escasas horas de que se celebre el debate, la incógnita reside en los posibles apoyos que pueda conseguir la formación socialista, dudas incrementadas tras la marcha de María Montero, procuradora de Ciudadanos.

Precisamente desde la formación naranja ven "desactivada" esta moción de censura. El PSOE necesita al menos cuatro votos más que sumar a los 35 suyos y a los 2 de Podemos. Las miradas están puestas en en sentido del voto del procurador de UPL, el de Por Ávila y en la propia Montero, además de posibles cambios de opinión en la formación naranja.

Alfonso Fernández Mañueco lo tiene claro. "No ha ocurrido en Madrid, no ha ocurrido en Murcia y no va a ocurrir en Castilla y León", aseguró este sábado. Luis Tudanca, candidato del PSOE a la Presidencia, prometió este viernes luchar "hasta el último minuto" para que esta moción de censura salga adelante.

Tanto Igea como David Castaño, portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, han reiterado su 'no' al PSOE en las últimas horas, criticando que Tudanca esté buscando algún diputado tránsfuga en la formación naranja que apoye su moción de censura. "¿Qué más hace falta para que Ciudadanos reaccione?", se preguntaba Tudanca.

Para asegurar que esta moción de censura no sale adelante, Fernández Mañueco mantuvo una reunión con el partido Por Ávila, integrado en su mayoría por excargos y exmilitantes del PP, y así acercar posturas para afianzar su mayoría.

La votación se hará llamando uno a uno a cada procurador. Las Cortes y grupos parlamentarios han rechazado invitar a autoridades y representantes de la sociedad civil y los asistentes al Parlamento tendrán a su disposición una prueba voluntaria de detección del COVID-19 a primera hora de la mañana.

La moción del Ayuntamiento de Murcia, más clara

Por otro lado, este jueves arranca la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, que acabará, previsiblemente, de forma contraria a cómo acabó la moción en el Gobierno regional. Y es que los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos (15 en total) superan a los de PP y Vox (14 en total).

Francisco Lucas, vicesecretario general del PSOE de Murcia, defiende la necesidad de "regeneración y estabilidad" frenta un "Gobierno de tránsfugas y corruptos".

La semana acabará con un pleno de investidura en el Parlament de Cataluña en el que habrá que esperar para ver si se propone a algún candidato a la presidencia de la Generalitat. En caso contrario, se abre un periodo de dos meses de negociaciones. Salvador Illa se reafirma como candidato y Pere Aragonés pide celeridad.