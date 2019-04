Castellón denuncia que hay 700.000 euros en libros editados por el anterior gobierno popular pudriéndose

Descompuestos y acumulando polvo y humedad entre cajas, en esas condiciones se han hallado en la Casa Cultural de Castellón casi 62.000 libros. Abandonados sin estar ni si quiera catalogados. "No hay ningún tipo de control, pido un listado y no estaban catalogados porque el funcionario en concreto ya se había jubilado", explica Verónica Ruiz, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castellón.

Todos ellos fueron editados por el anterior Gobierno del PP. El Ayuntamiento les acusa de no haberles dado salida y denuncia la pésima gestión de un patrimonio valorado en 700.000 euros. Aunque ojo, porque no todo son joyas literarias. El criterio cultural dejaba mucho que desear. "Los cuatro amiguetes que conozco publicaban y los cuatro amiguetes que no conozco pues no publican y ese no puede ser el criterio de publicación con dinero público", explica Ruiz.

La sorpresa llegó cuando entre todos estos títulos se rescataron ejemplares polémicos como uno escrito por el exalcalde popular José Luis Gimeno, en la que se ensalza la figura de Franco.

Estos ejemplares serán destruidos por su contenido. El resto de libros que se encuentren en buen estado se pondrán a la venta para intentar recupera el dinero público invertido.