Casi la mitad de los ciudadanos cree que el Gobierno debe prohibir el 9N

Los españoles están divididos a partes iguales sobre lo que debe hacer el Gobierno de Rajoy ante la consulta alternativa. Según el barómetro de laSexta, Rajoy debe prohibir las votaciones para el 45,75%, mientras que el 45,8% opina lo contrario. Sin embargo, en Cataluña sólo uno de cada cuatro encuestados cree que se deba prohibir.

La situación que se vive en Cataluña le preocupa poco o nada a más de la mitad de los españoles, un 57,8%. Por su parte, hay un 41% que se muestra entre mucho y bastante preocupado por la situación de Cataluña.

Esa preocupación, en cambio, no tiene que ver con la unidad de España. Un 37,3% ve en peligro esa unidad mientras que para la mayoría, el 59,2% no la ve en peligro. En Cataluña se dan prácticamente los mismos datos que en el resto del país. Un 35,9% cree que peligra la unidad de España y un 60,4% piensa que no es así. Estos datos pertenecen al Instituto Invimark.