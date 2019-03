Pablo Casado tacha de "fake news" la propuesta que su propio equipo confirmó en un mail a Newtral-laSexta

Tras la publicación de la propuesta del PP para "blindar" temporalmente a mujeres migrantes que vayan a dar a su hijo en adopción, el equipo de verificación Newtral-laSexta se puso en contacto con el PP para verificar esa información.

En un mail, la formación confirmó esa noticia: "La propuesta se refiere a que en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y no supondría un motivo de expulsión".

El PP usó la palabra "blindaje" en su respuesta aunque matizó que sería de forma temporal. Ahora, Pablo Casado asegura que se trata de una "fake news" y que se siente "víctima": "Antes de político soy persona".

"Yo no he dicho nada, no hay una nota de prensa", asegura el líder del PP, que ha obviado referirse al escrito que su propio partido remitió al equipo de este medio confirmando la información. "Hoy tenemos todas las tertulias televisivas intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría a mis adversarios", ha zanjado.