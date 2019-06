El presidente del PP, Pablo Casado, pide al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que no derive la responsabilidad de la investidura a otros partidos. También ha reiterado que el PP no puede abstenerse porque es "oposición y alternativa" al PSOE.

"Yo lo que le diría a Sánchez es que él es el responsable de ser investido presidente del Gobierno y que no derive esa responsabilidad a los partidos que no nos ha encargado el rey intentar esa investidura", ha expresado Casado. "¿Por qué nos pide a nosotros que seamos responsables?, que lo sea él, que diga lo que quiere hacer él en España y a lo mejor algún partido decide abstenerse", añade el presidente 'popular'.

Casado también ha manifestado su rechazo a que se repitan elecciones: "Si él quiere forzar las cosas para ir a unas segundas elecciones a nosotros no nos da miedo, pero al mismo tiempo decimos que es una irresponsabilidad, que los españoles están hartos ya de tener que ir a votar para resolver los problemas de aquellos que han ganado la elecciones y que deberían intentar una investidura".

Sobre los partidos con los que intentar salir investido, el presidente del PP ha dicho que "ellos verán" y que el PP ya ha dicho "que tanto Navarra Suma como Coalición Canaria podrían participar de una investidura". En ese contexto, ha explicado que "no tiene mucho sentido" que Sánchez "pida a los constitucionalistas participar en su investidura" cuando los socialistas han "pactado en Badalona, Barcelona, con los radicales independentistas" y "en Pamplona con Bildu y con Geroa Bai".

No obstante, se mostró dispuesto a seguir participando en las consultas con vistas a la investidura. "Si Sánchez abre otra ronda de consultas acudiré, pero no es cuestión de abrir telediarios", dijo Casado, quien dijo que todavía no ha escuchado a Pedro Sánchez "qué plan tiene de legislatura para España".