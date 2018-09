Casado insiste en que no dimitirá por su máster mientras que Rivera evita pronunciarse sobre su doctorado después de que Sánchez haya hecho pública su tesis

Desde Podemos exigen a Pablo Casado que muestre el contenido de su trabajo fin de máster. "Si no fuera porque está aforado, Pablo Casado estaría imputado", ha afirmado Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso. "Cada día que pasa parece más evidente que o no tiene el TFM o ese TFM no está bien hecho o es irregular", ha añadido.

El presidente del Partido Popular insiste en restarle importancia. En este sentido, Casado ha declarado: "Yo no tengo ni tesis, ni tesina, ni trabajo fin de máster". El asunto está en manos de la Fiscalía que debe pronunciarse sobre si apoyará o no una investigación penal.

Su partido le respalda. El secretario general del PP, Teodoro García, ha afirmado que "se han dado muchísimas explicaciones al respecto y, por tanto, ha quedado todo claro y no merece la pena seguir profundizando sobre ello".

En el PSOE le reclaman que salga a hablar cuanto antes y que, si no lo hace, se marche. "Pablo Casado tiene que enseñar sus trabajos o irse a casa. No cabe otra solución", ha señalado el portavoz ejecutivo del PSOE, Óscar Puente.

Mientras, en la página oficial de Ciudadanos consta que Albert Rivera está doctorando, pese a que su formación ya ha reconocido que no está matriculado este año, un doctorado sobre el que este sábado no ha querido pronunciarse.