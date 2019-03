Carmena: "No vamos a hacer ninguna inauguración si llegamos al Gobierno municipal"

La precandidata de Ahora Madrid a las elecciones municipales, Manuela Carmena, ha pedido una reunión con todos los candidatos a la Alcaldía con el equipo saliente de la actual alcaldesa, Ana Botella, para conocer la situación del Ayuntamiento.

En una rueda de prensa para presentar su candidatura 'Más Madrid', la magistrada ha visto "con sorpresa" que la candidata del PP al Consistorio de la capital, Esperanza Aguirre, haya pedido una reunión con Ana Botella, cuando considera que debería hacerlo todos los candidatos que se presenten.

"Podía establecerse en las leyes electorales que hubiera conversaciones entre los candidatos a la Alcaldía y los equipos permanentes. Y no quiere una entrevista personal (con Botella), sino que sea algo colectivo de la ciudadanía para que haya una mejor manera de hacer las cosas", ha apuntado.

Carmena ha criticado que "nunca se haya pensado en los ciudadanos" ni les hayan pedido opinión para realizar determinados proyectos.

"Es muy bueno que haya expertos que hablen de urbanismo propositivo, ¿por qué no? Apoyamos hacer en determinados momentos determinados edificios que puedan atraer un turismo sostenible, que puedan atraer también a todos y que los barrios se puedan beneficiar de ellos. Queremos felicidad social frente a la felicidad individual", ha dicho.

De hecho, Carmena ha reconocido que tendrá en cuenta proyectos de otros partidos y que no desdeña algunos de los que ya están hechos, como el Madrid Río, que le parece "fantástico", pero que cree que "habrá que mejorarlo y cuidarlo y que los disfrutemos cada vez más". "Seguro que hay cosas que han sido buenas y otras que se han hecho con buenas intenciones que las han gestionado mal", ha añadido.

La candidata oficialista, ya que está apoyada por el Consejo local de Podemos y muchos miembros de Ganemos, ha abogado por una "gestión política seria" y "que no se hagan cartas a los Reyes Magos" porque antes "hay que saber con qué Ayuntamiento nos encontramos".

Así, ha asegurado que quiere "recuperar la política para recuperar el sentido común" y ha criticado la "cascada de promesas que no son serias", como la bajada de impuestos anunciada por Esperanza Aguirre.

La precandidata de Ahora Madrid, el partido instrumental creado por Podemos y Ganemos para las elecciones municipales, ha afirmado que "no comulga con las reglas actuales de la política, por lo que hay que cambiarla".

Preguntada por si cree que tendrá presión por parte del partido de Pablo Iglesias, ha respondido que "lo verdaderamente importante son las personas". "Por eso no me preocupan las estructuras formales de los partidos para etiquetar a las personas, porque con estas etiquetas se desaprovecha su propia energía", ha esgrimido.

En este sentido, respecto a posibles pactos electorales, Carmena ha dicho que no hablará de ellos porque "forman parte de unas reglas de la antigua política que no me interesan". "¿Por qué los pactos no se pueden hacer de otra manera?. Lo importante es que hay que tener claras las posiciones. Los objetivos de esta candidatura es mayor igualdad y justicia, siempre sabiendo que son imprescindibles. No vamos a dejar a la gente en la calle", ha avisado.