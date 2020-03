La manifestación del 8M de Madrid ha arrancado este domingo desde Atocha con representación de los principales partidos políticos a excepción de Vox. Por parte del PSOE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha pedido que "nadie ponga en duda los conceptos que tanto trabajo nos ha costado construir".

Calvo ha reivindicado así los avances conseguidos por "las mujeres en las calles" así como del feminismo teórico, la política y en particular por "la política importante que el PSOE ha hecho siempre con las leyes de igualdad" y ha reiterado: "Estamos hablando del corazón de la democracia, sin feminismo no hay democracia, definitivamente".

"La mejor cara de España"

La vicepresidenta ha defendido que cada 8 de marzo damos "la mejor cara de España" y ha asegurado que las mujeres españolas son "absolutamente valientes que han decidido participar, influir, exigir a nuestro sistema político".

La vicepresidenta, encabeza la pancarta socialista bajo el lema "Mujeres libres, mujeres iguales" junto a otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Educación, Isabel Celaá; la de Exteriores, Arancha González Laya, y la de Política Territorial, Carolina Darias.

Calvo ha recalcado que el actual Gobierno es un Ejecutivo progresista y reformista que no va a parar de tomar decisiones "trufadas de la mirada de género y del compromiso del feminismo". Preguntada sobre las supuestas discrepancias en el desarrollo de la Ley de libertad sexual, Calvo ha asegurado que "solo ha habido el trabajo inmenso normal de un Gobierno para sacar adelante una ley compleja y ambiciosa, necesaria para dar el siguiente salto en la protección de la libertad sexual de las mujeres y de la igualdad".

Montero defiende la "alianza feminista"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, encabeza la comitiva de Unidas Podemos, cuyo lema es "Unidas, libres y feministas". Sobre las tensiones en el Gobierno, Montero ha destacado que hay que "dejar atrás todas las dificultades" y ha asegurado que están "predicando con el ejemplo" y que es un día para hablar de "alianza feminista" y de la importancia de que estén" todas y todos, especialmente todas, unidas defendiendo la libertad, la igualdad de las mujeres".

La titular de Igualdad ha recalcado que "las mujeres vamos a seguir luchando todos los días del año porque nos queremos vivas, nos queremos libres de violencias machistas, queremos que se reparta la riqueza, el tiempo y los cuidados, queremos poder amar a quien nos de la gana, queremos ser lo que somos y queremos que se respete nuestra identidad y, en definitiva, necesitamos de una gran alianza feminista"

"España va a ser un país mejor si es un país feminista", ha insistido Montero, que se encuentra acompañada por otras dirigentes del partido y miembros del Ejecutivo como Beatriz Gimeno, Victoria Rosell, Sofía Castañón o Idoia Villanueva.

El PP vuelve a la manifestación

Por su parte, el Partido Popular ha vuelto a participar en la manifestación del 8M después de ausentarse el pasado año, aunque lo han hecho con un manifiesto propio.

En representación de los 'populares' han asistido vicesecretaria de política social, Cuca Gamarra, o la exdiputada Marimar Blanco. Gamarra ha señalado la necesidad de contar con un "feminismo sin etiquetas" y ha afirmado que el PP "celebra lo conseguido" pero también "reivindica lo que falta por conseguir", en alusión a la brecha salarial, la derivada de la maternidad y "la lacra de la violencia de género", por lo cual ha pedido "seguir trabajando" de "un modo conjunto y unido".

Cabe destacar las ausencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la semana pasada defendió en el pleno de la Asamblea de Madrid que nadie tenía que decirle cómo manifestarse ni cómo defender su sexo o del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Ciudadanos, expulsados de la marcha

Quien sí ha acudido ha sido la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Sin embargo, la representación de Ciudadanos ha sido expulsada de la manifestación después de que las autoridades no les pudiesen garantizar su seguridad.

Varios manifestantes profirieron gritos de "¡fuera, fuera!" a los representantes del partido naranja. Tras el suceso, Villacís ha criticado que hay gente "que no respeta, que no defiende la libertad, que piensa que estas son sus causas. Si esta es la fiesta y la reivindicación de la tolerancia y del respeto, los que echan son los que no están sumados a la causa".