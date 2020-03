Ciudadanos ha vuelto a vivir una nueva situación de tensión en la manifestación del 8M en Madrid. La representación de la formación naranja ha tenido que salir de la movilización por el Día Internacional de la Mujer porque la Policía no podía garantizar su seguridad.

Begoña Villacís ha atendido a Liarla Pardo después de ese momento, lamentando haber sufrido "mucha presión física". "Cuando te pasa esto, que es algo a lo que no te puedes acostumbrar, te echan algo que es una causa que es nuestra. Nunca podré traer a mis hijas a una manifestación con esta situación. No hay derecho", afirma.

La vicealcaldesa de Madrid asegura que en Ciudadanos no aprenden "a palos", reivindicando su "derecho a estar" en la manifestación. Además, ha avisado que el año que viene volverán a estar en la movilización.

"Hay gente que no respeta, que no defiende la libertad, que piensa que estas son sus causas. Si esta es la fiesta y la reivindicación de la tolerancia y del respeto, los que echan son los que no están sumados a la causa", reitera Villacís.

Villacís cree que "la violencia no está justificada nunca" al ser preguntada si estos gritos e insultos llegan después de los pactos de la formación naranja con Vox: "Nadie se merece esto. La violencia es violencia, que te echen es que te echen... la razón siempre está del lado del que es insultado y del que es violentado".