Carme Chacón renuncia a ir en la lista del 26J por motivos políticos

SE LO COMUNICÓ PRIMERO A ZAPATERO Y A SU FAMILIA QUE A SÁNCHEZ

El adiós de Carme Chacón abre muchos interrogantes. No va a repetir como diputada, dice, por motivos políticos aunque no ha querido explicar cuáles. Según fuentes de laSexta, Chacón no se siente cómoda con la actual estrategia del partido. En rueda de prensa ha contado que tomó la decisión hace un mes, que la consultó con Rodríguez Zapatero y que se la comunicó a Sánchez horas antes de anunciarlo.