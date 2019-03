Carles Puigdemont: "Pido perdón por la forma en la que hemos gestionado la labor de formar Gobierno”

El candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha iniciado su intervención ante el pleno del Parlament pidiendo "perdón" a la ciudadanía por las tensas negociaciones con la CUP y ha afirmado que espera tener a Artur Mas a su "lado".

Poco después, tras saludar uno a uno a los consellers del gobierno en funciones que esperaban en su bancada el inicio del pleno y fundirse en un abrazo con un Mas que ha sido recibido con aplausos por los diputados de Junts pel Sí, Puigdemont ha dado inicio a su discurso de investidura.

Puigdemont ha celebrado el "buen acuerdo" alcanzado 'in extremis' con la CUP que permite no sólo "salvar la investidura" sino también garantizar la estabilidad del nuevo Govern, porque sin ella "la legislatura no habría servido de nada", ha dicho.