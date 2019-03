Caos para llegar al Mobile World Congress: huelga de metro, protestas de Uber y Cabify y manifestación de mossos

LLegar hasta el Mobile World Congress de Barcelona, sobre todo en hora punta, ha sido "complicado" y "mal momento", han afirmado algunos de los asistentes. Así se ha dado una huelga que ha dejado vagones de metro atestados y andenes a reventar.

La alternativa ha sido coger taxis, aunque no ha sido fácil circular. Había mucho tráfico que ha hecho también muy difícil llegar a tiempo al congreso. "Es un follón. Espero que no se retrasen o pospongan nuestras reuniones", ha denunciado uno de los asistentes.

Ya en la puerta se han dado varias concentracioness de conductores de Uber y Cabify para protestar contra su salida de Barcelona. "Ya llevamos más de un mes y medio sin trabajar", ha denunciado uno de los empleados. En esta línea se ha expresado también el representante de trabajadores de VTC, Walter Gómez: "Esto es para demostrar en este Congreso que no pueden levantar el celular y pedir un VTC".

Por si fuera poco, los Mossos d'Esquadra se han concentrado para protestar contra el recorte de personal. "Esto es para advertir de que no podemos garantizar la seguridad porque no tenemos efectivos suficientes", ha destacado Inma Viudes, portavoz del sindicato de Mossos. Aunque aseguran que si hay algún problema, aunque sea con menos efectivos, intentarán resolverlo.