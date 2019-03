Cañete no descarta un gran pacto PP-PSOE para las generales del año que viene

El candidato del PP cree que el bipartidismo no es malo y no ve con malos ojos un gran pacto PP-PSOE si la situación del país lo requiere. En una entrevista recogida por varios medios de comunicación, Miguel Arias Cañete, puntualiza que ese gran acuerdo se produciría si el interés general lo exige y puntualiza: "Yo no lo descarto si el interés general lo exige en un futuro, aunque depende de la madurez de los líderes de los dos partidos".

Cañete considera que en una situación de crisis, un Gobierno de muchos partidos con ideologías contrapuestas puede hacer daño al país por lo que defiende el bipartidismo: "La mayoría de los ciudadanos están situados en áreas ideológicas que defienden el PP y el PSOE. El bipartidismo en nuestro país no es malo porque existe una alternancia que permite la gobernabilidad del país".

IU dice que PP y PSOE son lo mismo porque votan lo mismo: "No son lo mismo pero votan lo mismo en muchas cosas. Ya sabemos que en lo del aborto no coincidimos y hay diferencias en políticas de derechos civiles y libertades donde, efectivamente, el Partido Socialista no es igual que el PP pero en políticas económicas hay que repasar la hemeroteca" afirma Cayo Lara.

El gran pacto entre PP y PSOE ha sido respaldado anteriormente por voces importantes dentro de ambos partidos, desde Esteban González Pons, en el PP, hasta Bono o Felipe González entre los socialistas.