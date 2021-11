El jurista Enrique Arnaldo, candidato del Partido Popular para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, se saltó la Ley Orgánica de Universidades para cobrar al mismo tiempo de dos centros universitarios diferentes.

Según informa 'El Confidencial', esta vulneración de la ley se habría producido hasta hace pocos días y es constitutiva de una infracción administrativa de carácter grave que puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo público entre tres y seis años.

La Ley de Universidades establece que un docente de un centro público no puede impartir clases al mismo tiempo en un centro privado y, a partir de 2011, todo el personal docente en esta situación debía elegir entre seguir en la pública o decantarse por el centro privado.

Enrique Arnaldo, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, continuó impartiendo clases en la Universidad Cardenal Cisneros, un centro privado adscrito a la Universidad Complutense. Una situación que se prolongó hasta el curso 2014-2015.

Arnaldo no se da por aludido y ha asegurado a 'El Confidencial' que no tiene constancia de haber incumplido la ley. Dice que el centro Cardenal Cisneros no es privado al estar adscrito a la Complutense, un punto que desmiente la web oficial del centro: "Centro universitario privado, no confesional, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid".

En cualquier caso, la incompatibilidad también existe para ser profesor en dos universidades públicas, una prohibición anterior a la Ley de Universidades de 2007.

La polémica sobre Arnaldo se une a las ya abiertas sobre su futura objetividad en el Constitucional, por su cercanía al PP, a la fundación FAES y por sus artículos publicados cargando contra el gobierno de coalición.