¿Qué harías si te quitaran la tarjeta sanitaria?

Inés Díez, responsable del área jurídica de Red Acoge asegura que "la derogación del RDL, que no garantiza el derecho a la salud a una cantidad tan elevada de personas, en su mayoría inmigrantes, debería ser unas de las prioridades del recién nombrado ministro". "La ley va en contra de las personas más vulnerables", añade.

La campaña, bajo el lema 'yo elijo ser humano', consiste en una recogida de firmas y un spot rodado a partir de la colocación de cámaras ocultas en una farmacia de Madrid donde el boticario, un actor, dice al ciudadano que acude con su receta a por medicamentos que su tarjeta ha sido dada de baja en el sistema y la destruye delante de sus ojos.

Cuando después del 'disgusto' se les hace saber que todo ha sido una especie de broma, se les invita a caer en la cuenta de que la desazón por no tener tarjeta médica y no saber qué hacer para conseguir medicamentos que de otro modo no podrían pagar, "para ellos ha sido una sensación que ha durado unos minutos, pero para cientos de miles de personas es una situación permanente".

Red Acoge ha habilitado la web www.yoelijoserhumano.org para recoger las firmas de todas aquellas personas "a las que la exclusión sanitaria no les resulta indiferente". La federación de ONG busca apoyos para exigir al ministro Alonso que también se posicione y, como todas ellas, "elija ser humano".