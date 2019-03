¿Cambian las detenciones y registros en sedes de la Generalitat los planes del Govern de cara al referéndum?

La puerta del diálogo que se ha abierto por parte del Gobierno no convence nada al Govern. "¿Hay alguna propuesta en positivo para convencer a los ciudadanos de Cataluña? "Yo estoy seguro que no la hay. Si no, la habríamos oído", ha criticado Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat.

Dice Junqueras que las detenciones y registros no es muestra de buena voluntad y, de momento con este contexto, las relaciones están difíciles. "¿El diálogo consiste en asaltar coches en la carretera y detener a personas sin orden judicial y sin explicar a nadie dónde se las llevan?", ha planteado el dirigente catalán en Al Rojo Vivo.

Unas actuaciones que, según ha dicho el vicepresident, no va a parar el plan del referéndum, pero sí cambia las cosas. "Se han alterado las condiciones del juego. Que no se saben las condiciones que nosotros queríamos es evidente", ha remarcado el político.

Pasadas las horas, hablaba de intranquilidad. "Estoy humanamente preocupado porque hay personas detenidas", ha lamentado Junqueras. Preocupación que ha aumentado después de que se incautaran casi diez millones de papeletas, tarjetas censales o casi un millón y medio de material promocional.

Además, faltan las urnas. Cuando le han preguntado por ellas al número dos, no las ha garantizado, y se ha limitado a reivindicar el 1 de octubre. "La mejor de las mociones de censura al Partido Popular es precisamente que los ciudadanos de Cataluña puedan votar", ha concretado el vicepresident. Siguen convencidos de que ningún órgano político puede prohibir los principios del derecho internacional.