Para Carmen Calvo, "cuesta mucho trabajo reconocer" al PP tras sus últimas críticas a la campaña de vacunación contra el coronavirus. "No está en la oposición, está prácticamente en la destrucción casi, sobre todo en la destrucción del ánimo, de los sentimientos positivos que hay que tener ahora", ha aseverado en 'TVE'.

La vicepresidenta primera se ha expresado así después de que el principal partido de la oposición criticase el logotipo del Gobierno en las cajas donde este fin de semana llegaban las vacunas de Pfizer o el reparto de dosis entre las comunidades autónomas.

En este sentido, Calvo ha afirmado este lunes que "es muy difícil de entender que el día que nuestro país respiraba porque empezaban las primeras vacunas, el PP fuera prácticamente a la contra del ánimo que ayer España tenía".

"Cuesta mucho trabajo identificar a este PP tan radical, tan extremo", ha insistido la número dos del Ejecutivo. "Casi no hace falta esperar a qué van a decir después de un paso que da el Gobierno, porque ya lo sabemos, es 'no', es mandar un mensaje negativo a nuestro país cuando no andar por Europa contra los intereses de España", ha agregado.

Illa niega que el Ejecutivo haga "propaganda" con la vacunación

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha respondido las críticas de la oposición poniendo en duda la equidad en el reparto de dosis, aseverando que esto "no es cierto". "Siempre hay gente que quiere teñir de disputa política lo que es un proceso muy técnico, muy sanitario, y que abre un rayo de esperanza y que todos nos debemos alegrar", ha aseverado en la 'Cadena SER'.

Asimismo, el ministro ha respondido a las acusaciones del PP al Ejecutivo de hacer propaganda con el inicio de la vacunación. "El protagonismo, merecidamente, correspondió a los profesionales sanitarios y a las personas que recibieron las primeras dosis", ha aseverado, no obstante, el titular de Sanidad.

Ello, mientras el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, aunque afirma que "las vacunas no pueden ser objeto de controversia y enfrentamiento", insiste en que "los españoles estaríamos más tranquilos si, en vez de hacer un esfuerzo de propaganda, el Gobierno hubiera hecho un esfuerzo de transparencia".

"A veces parece que hay alguien que está más empeñado en empañar los efectos colectivos, que son de todos al final, que en celebrar los pasos que muy trabajosamente vamos dando para derrotar a este virus", ha aseverado por su parte Illa en la 'SER', donde ha reiterado que el comienzo de la vacunación supone "el principio del fin" de la pandemia.