"Bueno, no hombre, venga…", Rajoy evita responder a la pregunta en inglés de un periodista de la BBC

La respuesta ha marcado la rueda de prensa del presidente del Ejecutivo, que no ha dado tiempo al periodista de la cadena británica BBC, que pidió "una pregunta de Brexit en inglés", ni siquiera a formularle su pregunta. "Bueno, no vamos a hacer...", ha dicho Rajoy, antes de darle la palabra a otra periodista.

Rajoy sí que ha respondido no obstante a varias preguntas sobre Brexit en la rueda de prensa que le han formulado la prensa española, fundamentalmente centradas en el impacto que tendrá la economía española la salida de Reino Unido del bloque.

El presidente del Gobierno ha insistido en que hay que "ser muy prudentes" y "es imposible" acotarlo ahora, porque dependerá, entre otros de "en qué condiciones" se irá Reino Unido de la Unión Europea y de la relación futura.

"Yo no puedo contarles lo que no sé ni puedo saber ahora", ha zanjado. Eso sí, ha admitido que el Brexit implicará que "todos los países" tendrán que aportar más dinero al presupuesto europeo, aunque no ha concretado la cantidad adicional que deberá aportar España.

Las redes sociales se han hecho eco de la noticia y se han llenado de burlas y comentarios contra Rajoy y su formación en idiomas, la cual ya ha sido puesta en duda en otras ocasiones.