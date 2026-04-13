Buenas y malas noticias para España sobre Ormuz: de su "situación de privilegio" al riesgo de desabastecimiento mundial

¿Por qué es importante? Las empresas energéticas han señalado que nuestro país "es el mejor preparado de Europa" frente a la crisis por la guerra de Irán, pero al mismo tiempo no se descarta un desabastecimiento mundial.

La guerra en Irán ha provocado una crisis energética global, elevando los precios del petróleo y el gas debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. Sin embargo, España se encuentra en una posición privilegiada, ya que no depende exclusivamente de las energías que pasan por Ormuz. Directivos de grandes energéticas como Repsol, Moeve y Naturgy coinciden en que España está mejor preparada, gracias a su industria y conexiones alternativas con proveedores. No obstante, la incertidumbre persiste, ya que el conflicto podría prolongar la crisis energética global, afectando a otros países y manteniendo altos los precios durante meses.

La guerra en Irán, aunque ahora se encuentre en un alto el fuego, ha desatado una crisis energética con la enorme subida de los precios del petróleo y del gas que se suma a la falta de abastecimiento por el bloqueo constante al que se ha sometido el estrecho de Ormuz. Y, para España, esta situación tiene una noticia buena y una mala.

La parte positiva es que nuestro país es uno de los menos afectados porque no se depende exclusivamente de las energías que pasan por Ormuz. Y en ello han coincidido los directivos de las grandes energéticas españolas. "El país mejor preparado de Europa en la situación en la que estamos es España", ha afirmado Josu Jon Imaz, CEO de Repsol.

"Tenemos una posición privilegiada", reconoce Maarten Westselaar, CEO de Moeve, a lo que Francisco Reynés, CEO de Naturgy, ha añadido que "no prevemos ninguna falta de suministro". Todos coinciden en que España está relativamente protegida frente a la falta de suministro. Y las claves para que eso ocurra nos las adelantaba el Ministro de Economía este lunes en Onda Cero

"Tenemos una situación de menor dependencia. Estamos mejor preparados energéticamente", ha afirmado Carlos Cuerpo. Podemos resumirlo en dos puntos: que tenemos una buena industria y que la conexión con nuestros principales proveedores no es por Ormuz.

Tranquilidad entonces para España, pero todo depende. Esa es la mala noticia. Por que lo de descartar el desabastecimiento mundial no lo han hecho los directivos energéticos, reconociendo que estamos ante "un territorio inexplorado".

De hecho, ya hay países donde la tensión por la escasez del suministro salta a las calles. Y cuanto más dure la guerra, veremos precios más altos. Unos que no disminuirán de repente porque aunque la guerra terminara mañana, todavía sería cuestión de meses para volver a la normalidad.

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