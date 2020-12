El debate previo a la votación de las secciones de los Presupuestos Generales del Estado -que saldrán adelante con 189 votos a favor- se ha convertido en un ring entre el PP y Vox, que se han enzarzado con reproches hasta llegar a la descalificación personal.

El primer ataque ha llegado por parte del diputado de Vox José María Sánchez, que ha insultado a la diputada popular Ana Belén Vázquez llamándola "chillona". "Para esa diputada del PP que forma parte de la sucesión dura de doña Cayetana, que es una diputada chillona gallega que deja en mal lugar a los gallegos, le recuerdo a usted que el trabajo del Grupo Parlamentario Popular es inferior en toda la legislatura al del Grupo Vox", ha señalado.

Seguidamente ha dicho que, "en proporción", el trabajo que realiza el PP "es menos de la mitad" que el de Vox: "Sí, ya se que esto es machismo, por cierto, está presente doña Cuca, puede luego salir y decirmelo".

En esos momentos, la diputada Vázquez no se encontraba en la cámara, pero a su vuelta ha respondido duramente al diputado de Vox: "Señor diputado de Vox, es muy cobarde que mientras yo estoy atendiendo a un medio de comunicación ahí fuera usted se dedique a insultarme".

La popular ha asegurado que los de Vox "están enfadados porque todavía no saben justificar cómo devolver los 212.000 euros que cobraron sin hacer nada durante estas dos semanas": "Se que están enfadados conmigo porque les recordé que había 30 enmiendas que podían salir adelante y que no salieron porque ustedes no estaban"

"Esa cobardía se la tienen que explicar ustedes al resto de españoles a los que deben dinero", ha recriminado Vázquez, que ha defendido su puesto como diputada: "Mire si están orgullosos los gallegos de esta diputada que ha sido la más votada de España conjuntamente con mi compañero Celso Delgado. Lecciones aquí ninguna".

Gritos y gestos entre PP y Vox

Pero este no ha sido el único momento tenso entre ambas formaciones. La diputada de Vox Macarena Olona ha gritado durante su discurso a la bancada del PP: "Entregaron nuestros derechos y libertades a este Gobierno socialcomunista apoyando el estado de alarma, dijeron sí al blanqueo de ETA. Nos abandonaron y se situaron al lado de aquellos que antes de nuestra aparición les decían a ustedes que eran fascistas y les agredían".

Mientras Olona pronunciaba estas palabras se ha podido ver al diputado del PP Miguel Ángel Castellón gesticulando con el dedo en la frente con el movimiento habitual al que uno se refiere para decir que una persona está loca. También se ha podido ver a una diputada de Ciudadanos diciendo 'no' con el dedo.

"Ustedes nos insultan pero nosotros les arrastramos. Los 52 de Vox no confundimos al enemigo", ha zanjado Olona ante el rechazo de la bancada popular y la de ciudadanos.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, también ha tenido respuesta a los ataques de Olona y ha asegurado que "no hace falta gritar ni llamar enemigo a nadie". Les ha reprochado su ausencia en las comisiones, aunque también ha criticado que ERC, "los socios del Gobierno", tampoco hayan acudido a la Cámara para aprobar los presupuestos.