Borrell admite que la venta de acciones de Abengoa no fue adecuada y no recurrirá la sanción

ACATARÁ LO QUE LE ORDENE LA CNMV

Josep Borrell ha reconocido que obró mal en la venta de acciones de Abengoa y ha asegurado que acatará lo que le ordene la CNMV aunque no esté de acuerdo. El ministro ha insistido en que no hizo la venta con información privilegiada y ha confirmado que no piensa recurrir porque sería una incoherencia.