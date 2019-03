Blesa invirtió más en productos de otras entidades que en preferentes de Caja Madrid

Miguel Blesa apenas invirtió en preferentes, no le convencía su producto estrella. Mientras colocaba 3 mil millones de euros a familias y pequeños ahorradores, Blesa pidió a sus asesores que redujeran su compra particular de preferentes a 150.000 euros. Lo revelan los correos intervenidos al expresidente de Caja Madrid. A pesar de que las preferentes daban un 7% de interés, él prefería invertir en otras compañías como BBVA o Telefónica, que pagaban la mitad.

Alberto, afectado por las preferentes de Caja Madrid, invirtió el 100% de sus ahorros entre 2009 y 2011."Me recomednaron invertir el 100% de mis ahorros, medecían que era seguro".Menos seguro estaba el entonces presidente Miguel Blesa, que apenas destinó un 3% de su cartera de inversión a este producto. Así lo desvela una nueva serie de correos publicados por el diario El Mundo. En ellos, Blesa muestra dudas a su gestora: "Quería preguntarte si vas a querer que compre Participaciones Preferentes de Caja Madrid para tu cartera. Podríamos comprar 250.000 euros.Hablaremos de las preferentes, no estoy muy seguro de querer invertir tanto con esos plazos".

Seguridad es precisamente lo que ofrecían a Juan Pablo cuando adquirió 50.000 euros en preferentes, más de la mitad de lo que tenía ahorrado: "Desde el banco me decían que no veían lógico que teniendo dinero aparcado alí percibiendo un 3%, no lo invirtiera en preferentes donde podía percibir un 7%".Blesa invirtió en preferentes de Caja Madrid 150.000 euros. Cantidad pequeña, teniendo en cuenta que ofrecían un interés del 7%.Más, si comparamos con los 250.000 que adquirió en bonos del BBVA, o los 300.000 en Telefónica, a pesar de que pagaban muchos menos intereses.