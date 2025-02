Bernabé se reafirma sobre cuándo vio a Mazón en el CECOPI: "Lo vi cuando ya se había mandado la alerta"

Cuatro meses después de la catástrofe, Carlos Mazón ha admitido por fin a qué hora llegó al Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) el día de la DANA. La Generalitat, que venía manteniendo que el president se desplazó al centro de mando "pasadas las 19:00", ha trasladado a la jueza no estaba allí cuando se lanzó la alerta a las 20:11. El propio Mazón ha admitido ahora que llegó a las 20:28 horas.

Y, sin embargo, es la Generalitat quien acusa a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de mentir. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, presumía este martes de que, con la respuesta que ha dado el Govern al requerimiento de la jueza que investiga la gestión del temporal, "se demuestra que hace tan solo unos días la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mintió".

"Mintió cuando aseguró que el CECOPI esperaba a Carlos Mazón. Mintió cuando aseguró que vio a Carlos Mazón en el momento de tomar la decisión, mintió cuando dijo que estaba allí cuando la decisión de lanzar la alerta se tomó. Pilar Bernabé sabía que Carlos Mazón no estaba y mintió. Mintió a la prensa porque dijo que le vio allí", insistía Camerero.

Pero no es Bernabé quien ha cambiado de versión. "Lo que es evidente es que nosotros vimos al president de la Generalitat cuando ya se había mandado el ES-Alert", dijo en realidad el pasado 15 de febrero. Y en esta versión se ha reafirmado este miércoles en declaraciones a la 'Cadena SER'. "El señor Mazón yo lo vi cuando ya se había mandado el ES-Alert", ha aseverado.

La delegada, además, ha reiterado que en esa reunión del CECOPI, que se constituyó a las 17:00 horas de aquel día y a la que ella se conectó de forma telemática, la conexión se fue a negro hasta en dos ocasiones. "Yo he escuchado, como toda España, que el señor Mazón llegó a partir de las 19:00 de la tarde. Yo no lo sé a qué hora llegó, porque a nosotros nos pusieron en negro dos veces y la última vez que nos pusieron en negro fue para escribir el ES-Alert a las 19:30 de la tarde, más o menos", ha detallado.

"Nos volvieron a poner en negro para escribir el texto, una cosa que se alargó demasiado en el tiempo también, y cuando ya conectaron fue cuando ya se mandó el ES-Alert y es cuando yo ya vi al señor Mazón, pero es que esto es lo que yo vengo diciendo desde el primer día", ha insistido. "El que dijo que llegó a las 19:00 fue él, yo no lo sé, si estaba metido en una sala o no estaba o estaba en el Palau de la Generalitat o seguía en El Ventorro, no lo sé", ha abundado, en alusión a la comida que Mazón mantuvo ese día.

"Mi menor de las preocupaciones era si entraba o no entraba el señor Mazón, yo sé que vi al señor Mazón cuando nos volvieron a conectar", ha incidido. "Nos apagaron para escribir un mensaje, el señor Mazón yo lo vi cuando ya se había mandado el ES-Alert", ha repetido Bernabé, que ha afeado a Mazón sus "distintas versiones" sobre la tarde de la DANA. "En los últimos cuatro meses hemos tenido, según el mes, una versión distinto y eso es algo que aquí ya no se puede soportar", ha criticado.