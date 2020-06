El Gobierno ha presentado los nuevos umbrales que regirán la concesión de becas y ayudas al estudio universidades y en grados de Formación Profesional.

Con un incremento del 22% en la inversión de las ayudas respecto al año anterior, uno de los cambios más relevantes este año será que las becas pasarán a depender de criterios de renta y no del mérito académico.

Así, los estudiantes del curso 2020/2021 podrán acogerse a los nuevos criterios recogidos por el borrador del Ejecutivo:

- Se elevará el umbral 1 de la cuantía de la renta hasta casi equipararlo al umbral de pobreza.

- Se elevará la cuantía fija 100 euros, pasando de los 1.600 hasta los 1.700.

- Se incluirá a los alumnos con Trastorno del Espectro Austista (TEA) en las ayudas para estudiantes con necesidadesespecíficas de apoyo educativo (NFAFs).

- El alumnado al que se le haya denegado beca universitaria y reciba el Ingreso Mínimo Vital no deberá pagar la matrícula del curso 2020/2021. Es decir, aquellos alumnos que no cumplan los requistos para recibir becas pero sí para acogerse al ingreso mínimo no tendrán que abonar el pago de la matrícula.

- Se adelantará la apertura de la convocatoria de becas y, como consecuencia, el pago de estas ayudas. Aun así, todavía no existe una fecha fija de apertura de la convocatoria.

Así lo han acordado el Ministerio de Educación y Formación Profesional, liderado por Isabel Celáa, y el Ministerio de Universidades, al mano de Manuel Castells, que ya han presentado el borrador del Real Decreto de Umbrales que establece el régimen de becas para el curso 2020-2021, que espera ser aprobado a medidados del mes de julio.

El observatorio de Becas y Ayudas al Estudio ha celebrado su tercera reunión en los últimos dos años después de un periodo de siete años sin ser convocado, con el objetivo de recoger las medidas anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de mayo en materia de ayudas al estudio.

Los cambios recogidos en este borrador respecto a cursos anteriores pretenden garantizar el acceso a la educación, y no los resultados académicos. El motivo, ha afirmado la ministra Celáa, es que "las becas y ayudas al estudio son una herramienta esencial para garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes con independencia de su situación socioeconómica".