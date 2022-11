Isabel Díaz Ayuso vuelve a ser protagonista de la polémica; esta vez, entre las filas de su propio partido. No son pocos los dirigentes del Partido Popular que, según han trasladado a laSexta, se vieron en una situación de incomodidad y estupefacción ante las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser un presidente "autoritario" que tiene por objetivo "tener en la cárcel a la oposición, como en Nicaragua". Declaraciones que no han pasado desapercibidas entre los populares.

Aunque aún no ha habido una manifestación pública desde el PP sobre las más que polémicas acusaciones de Ayuso, en privado sí reconocen a esta cadena que la comparación sobre Sánchez y Nicaragua no han gustado nada. No obstante, ya han advertido de que, en un principio, nadie va a salir a descalificar y corregir a Díaz Ayuso porque son conscientes de que la necesitan para llegar a la Moncloa. Aun así, insisten en que hay cierta incomodidad sobre estas declaraciones.

Sin ir más lejos, estas últimas expresiones han generado malestar en el entorno del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que ese durísimo discurso de la presidenta madrileña está dinamitando su estrategia de centro. En esta línea, los barones del Partido Popular también han admitido preocupación sobre cómo puede afectar a la posición electoral del partido, incluido en Madrid, este tipo de acusaciones. De hecho, creen estos dirigentes que Ayuso está más "nerviosa" últimamente.

La razón: el triunfo sin matices que logró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad. En concreto, creen que Díaz Ayuso teme haber dejado de ser la baronesa más potente dentro del partido. Y eso a pesar de no haber cambiado ni un ápice su discurso, que en una línea reservada critican en el seno de la formación; un discurso consistente en atacar al presidente del Gobierno con el que no dudan que la presidenta vaya a comerse a Vox "si habla igual que la extrema derecha".