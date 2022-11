La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular en la región acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "meter en la cárcel a los partidos de la oposición, como en Nicaragua".

En una entrevista en el programa de 'Ana Rosa', la 'popular' ha asegurado que el presidente del Ejecutivo "se ha convertido en el Le Pen de la izquierda europea". "Es insensato lo que pretende hacer este Gobierno, y es con los recursos de todos los españoles perpetuarse en todas las instituciones y tener a la oposición en la cárcel, como en Nicaragua". "Eso es lo que están pretendiendo", ha mantenido Ayuso.

Así, ha descrito lo que ella ha llamado "la maquinaria Tezanos", lo que dice que es el plan de Sánchez para que no haya oposición y tener un Gobierno "totalmente autoritario". "La maquinaria Tezanos es: hay que destrozar a la oposición porque como en las dictaduras no puede haber ni siquiera oposición. Todos los medios, la televisión española, todos los organismos tienen que estar a mi entera disposición. Hay que matar también a la oposición, porque yo me he de perpetuar", ha definido la presidenta madrileña.

Además, Ayuso ha insinuado que Sánchez está en una operación para acabar con el reinado de Felipe VI. Afirma la líder del PP en Madrid que oculta su "inmensa labor" y su gran trabajo porque quiere recuperar la república y poner al frente de todo "a otro Pablo Iglesias de la vida".

Cuando los periodistas le han preguntado después en rueda de prensa sobre estas polémicas declaraciones, Ayuso se ha reafirmado reiterando que el presidente del Gobierno quiere tener a la oposición "amordazada".

"Sánchez se ha echado a la izquierda de la izquierda, no sé si para ser más de izquierda todavía que sus socios comunistas en el Gobierno [...] Ese tinte totalitario se ha visto en muchos países, empezando por Nicaragua, que es como han funcionado, arruinando a la empresa señalando a la banca, acabando con el empleo y teniendo a la agente en tensión continua, sacando a colación la Guerra Civil y manteniendo el enfrentamiento entre españoles", ha sostenido la presidenta del PP madrileño.