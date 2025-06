Barómetro laSexta | El PSOE baja un punto tras el caso Koldo y marca su peor dato en intención de voto en 2025

El caso Koldo ya está pasando factura al PSOE. En solo siete días, y según el barómetro de laSexta, los socialistas han perdido un punto en intención de voto para firmar el que es su peor dato de todo el año 2025. Los socialistas se quedarían, tras todo lo que ha sucedido, con el 29,3% de los votos.

Caso contrario es el del Partido Popular. El PP de Alberto Núñez Feijóo suma apoyos y amplía su ventaja en intención de voto con ese punto que han perdido los de Pedro Sánchez.

En el tercer escalón estaría Vox, con Sumar como cuarta opción lejos de los de Abascal y Podemos en quinto lugar. Atendiendo a estos datos, el PP mejoraría en más de tres puntos los resultados de las elecciones de 2023, mientras que los socialistas pierden casi dos. Vox sube y Sumar se derrumba.

En cuanto a los líderes, el mejor valorado es Alberto Núñez Feijóo aunque, con un cuatro, ni tan siquiera llega al aprobado. Pedro Sánchez, por su parte, baja al 3,7. Yolanda Díaz se queda con un 2,8 y Santiago Abascal, con un 2,6, es el líder peor valorado.

Cerdán, en el epicentro de la trama

Todo, tras los audios de la UCO que sitúan a Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE y exnúmero tres de Pedro Sánchez, como presunto gestor de las supuestas mordidas y adjudicaciones del caso Koldo. Las disculpas de Pedro Sánchez y su paquete de medidas, a tenor del barómetro del instituto Invimark para laSexta, no han surtido efecto.

Los agentes, además, han entrado en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, así como en las sedes de Adif, el Ministerio de Transportes y también la Dirección General de Carreteras.

La UCO busca archivos, pruebas y documentación que pueda estar vinculada con la trama de corrupción en las que están señalados José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Según ha podido saber laSexta, los agentes de la Guardia Civil se encuentran en Ferraz para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del partido, investigado por adjudicaciones presuntamente irregulares.

Con Feijóo pidiendo elecciones ya, la presión sobre el Gobierno crece e incluso entre sus socios se duda de cuánto va a aguantar el Ejecutivo. Así lo ha apuntado Gabriel Rufián, líder de ERC: "He visto a un presidente tocado. No sé cuánto tiempo queda, no lo sé, no sé lo que va a pasar".