La gestión de la pandemia de por parte de Isabel Díaz Ayuso es la peor valorada en nuestro país. Así se desprende del Barómetro elaborado por laSexta sobre la situación epidemiológica provocada por el coronavirus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha obtenido una nota media de 4,26 en las encuestas elaboradas. Tampoco aprueban su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ni el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. Respectivamente, estos dirigentes 'populares' han obtenido un 4,29 y un 4,53.

Al otro extremo, en el primer puesto, se sitúan Miguel Ángel Revilla y su consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, por la gestión de la crisis sanitaria en Cantabria. Según la evaluación de los encuestados, tienen una nota media de 6,36 y de 6,29.

El segundo líder mejor valorado es Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, con una puntuación media de 6. Le acompaña su consejero de Sanidad, José María Vergeles Blanca, con un 5,48. Detrás de él se sitúa el líder autonómico canario, Ángel Víctor Torres, con un 5,63; y Alberto Núñez Feijóo, al frente de la gestión en Galicia, con un 5,61.

Según esta encuesta, elaborada cuando se cumple un año de los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, también se quedan por debajo del aprobado Juanma Moreno, Emiliano García-Page, Ximo Puig y Francina Armengol.

El primero, el presidente andaluz, ha obtenido una nota media del 4,92. Muy de cerca le siguen el dirigente autonómico de Castilla-La Mancha, con un 4,79; el presidente valenciano, con un 4,87; y la presidenta balear, con un 4,61.

Los encuestados no creen en las expectativas de vacunación del Gobierno

En el Barómetro de laSexta también se preguntó sobre el proceso de vacunación con el que se está haciendo frente a la pandemia. En este sentido, los resultados también son algo negativos. Y es que un 72,7% de los encuestados cree que no se cumplirán las previsiones del Ejecutivo de tener vacunado al 70% de la población en los meses de verano de 2021. Tan tolo el 26,6% confía en que sí se alcanzará este objetivo.

Además, un 76,3% de las personas entrevistadas consideran que la vacunación va lenta o muy lenta; el 18,9% cree que el ritmo es normal; y solo un 4,6% de los encuestados cree que se está avanzando rápida o muy rápidamente.

Y, ¿quién tiene la culpa de este ritmo? A juicio de los participantes en este estudio, la culpa se reparte entre el Gobierno, la Unión Europea, las empresas farmacéuticas o las comunidades autónomas. Un 39,1% considera que el culpable es el Ejecutivo central; un 24,7% cree que son las farmacéuticas; un 24,1% considera que la culpa es de la UE; y un 10,9% afirma que la responsabilidad reside en las autonomías.

El 83,5% de los encuestados para este estudio quiere vacunarse frente a un 11,6% que no desea hacerlo. Sin embargo, los laboratorios que están distribuyendo las dosis contra el coronavirus no obtienen muy buena valoración. La marca mejor valorada es Pfizer, con una nota media de 5,82. Le sigue Moderna, con un 5,44; AstraZeneca, con un 5,05; y Sputnik, que no llega al aprobado, con un 4,78.