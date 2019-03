El barco de Greenpeace, precintado en el puerto tras el enfrentamiento con la Armada

La ONG ha comunicado que no puede mover su embarcación del puerto de Lanzarote y que funcionarios de Fomento han notificado un expediente sancionador por sobrepasar la zona perimetrada por Respol y no atender a las indicaciones hechas por la Armada. Si el barco de Greenpeace quiere zarpar, deberá pagar una fianza de 50.000 euros, hasta entonces, no podrá ser movido.

Publicidad