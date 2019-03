Bárcenas: "En 2008, Rafael Hernando estaba entre los que intentaron traicionar a Rajoy"

ASEGURA QUE NO EXISTE NINGÚN PACTO CON EL PP O LA JUSTICIA

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, asegura estar deseando que llegue el juicio oral para poder defenderse y "demostrar su inocencia". Bárcenas afirma que no ha existido ningún pacto con el PP o la Justicia e insiste en que "no es necesario" seguirle, ya que no existe ningún riesgo de fuga. Bárcenas ha querido contestar a las palabras que el Partido Popular le ha dedicado durante su Convención Nacional.