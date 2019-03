Luis Bárcenas, protagonista de la convención nacional del Partido Popular

Luis Bárcenas ha dicho que no quería ser protagonista, pero ha sido inevitable. Cada miembro del PP ha usado una fórmula, Carlos Floriano se ha remitido a sus primeras declaraciones, ha dicho que no necesitan poner una querella contra su extesorero porque ya "están pidiendo 43 y 62 años".



Ha habido otros, como Celia Villalobos que se han explayado. La presidenta del Congreso ha respondido que él "no tiene que echar mierda a los demás cuando él tiene la suya". La lluvia de críticas al Partido Popular le ha llegado desde primera hora de la mañana. Juan Manuel Moreno, en 'Al Rojo Vivo', ha dicho que Bárcenas es "un tipo que está imputado" y ha añadido que le parece "una barbaridad que pida la reincorporación al PP".



Por la tarde, en la convención ha habido de todo. Montoro ha dicho que no tiene "nada que opinar". Rafael Hernando ha subrayado que Bárcenas "se tiene que lavar la boca con lejía cada vez que hable del Partido Popular".



Feijóo ha sostenido que "el PP da respuesta a los posibles errores cometidos" pero que "el PP no ha tenido cuentas en Suiza". José Ramón Bauzá ha insistido en que no quieren corruptos en sus filas. El primer día de la convención, ha sido una jornada que sí ha estado marcada por el extesorero.