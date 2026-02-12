Junts no cambia de opinión: mantiene su ruptura con el Gobierno pese a su apoyo a la ley contra la multirreincidencia

Los detalles Puigdemont acusa al PSOE de haber bloqueado la medida, que formaba parte de su acuerdo de Gobierno, y haberla pasado solo tras la ruptura.

Junts celebra la aprobación de la ley contra la multirreincidencia con amplio respaldo parlamentario, incluyendo PP, Vox, PNV y PSOE. Esta medida, previamente bloqueada por los socialistas, fue parte de un acuerdo roto por Junts debido a la inacción del Gobierno. El apoyo del PSOE busca reconquistar la confianza de Junts y facilitar futuros presupuestos, aunque Míriam Nogueras afirma que la ruptura persiste y no hay negociaciones. Puigdemont critica al PSOE por desbloquear la ley tras romper el pacto. La decisión ha causado descontento en socios como Sumar, que la califican de populista, mientras Patxi López defiende su necesidad en Cataluña.

Junts está este jueves de celebración. La formación ha conseguido sacar adelante la ley contra la multirreincidencia con el apoyo de la gran mayoría parlamentaria, incluidos PP, Vox, PNV y, sobre todo, el PSOE. Esta medida era una de las exigencias del acuerdo de Gobierno que los de Carles Puigdemont rompieron en noviembre ante la inmovilidad de los socialistas para cumplir lo pactado.

El respaldo de los socialistas es un guiño a Puigdemont con el que el Gobierno pretende ganarse de nuevo la confianza de Junts y allanar el camino hacia unos presupuestos que se antojan imposibles. Sin embargo, Míriam Nogueras ya ha dejado claro que la ruptura sigue en pie.

En declaraciones a laSexta, la portavoz de Junts en el Congreso ha asegurado que se encuentran "doblemente satisfechos" porque era una ley bloqueada por el PSOE, y ha subrayado que nada va a cambiar su relación con el Gobierno. Sigue el bloqueo, no hay negociaciones y, según ha explicado, la aprobación de esta ley es solo una deuda que por fin pagan.

En los mismos términos se ha expresado Puigdemont, que ha acusado al PSOE de haber desbloqueado la medida "una vez hemos roto el pacto con ellos".

"El PSOE había bloqueado esta ley pese a haberla pactado con nosotros hacía mucho tiempo; sólo lo ha desbloqueado y aprobado una vez que hemos roto el pacto con ellos. Queda clara cuál es la forma en que entiendan las cosas", ha comentado en X.

Además, ha añadido que esto no es "allanarse como hacen sus socios, que priorizan 'detener a la derecha' mientras que en realidad lo que acaba parando son los trenes de Cataluña".

Aunque no ha reducido la tensión con Junts, lo que sí han conseguido los socialistas con esa decisión es provocar el enfado entre los socios parlamentarios como Sumar, que han votado en contra. "Es populismo, desgraciadamente", ha afirmado la diputada Aina Vidal.

No ha reconocido si era una medida para acercarse a Junts, pero sí ha asegurado que "esto lo único que contenta es al marco de la derecha y de la extrema derecha".

Por su parte, el socialista Patxi López ha justificado la decisión y ha declarado que "lo que hacemos con esto es dar cauce a una cosa que pedían muchos alcaldes en Cataluña porque allí debe ser un problema mucho más incisivo que en otras partes".

