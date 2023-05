Nuevo plantón de José Manuel Baltar a la Justicia. El juicio rápido contra el presidente de la Diputación de Ourense por circular a 215 kilómetros por hora ha vuelvo a suspenderse este jueves, por segunda vez esta semana, después de que el juzgado haya recibido un nuevo escrito de su abogado solicitando la suspensión de la vista y manifestando su voluntad de no comparecer.

Así, tampoco ha podido celebrarse este jueves y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria volverá ahora a efectuar un nuevo señalamiento, a la vez que advierte de que se reserva la posibilidad de imponer las sanciones que correspondan.

El martes tampoco pudo celebrarse el juicio al no comparecer el abogado de Baltar, que había alegado que tenía otro señalamiento previo, argumento que fue rechazado por el juzgado, ya que no le impedía asistir telemáticamente. Aun así, el letrado no compareció y la vista tuvo que retrasarse hasta este jueves, cuando se ha producido este nuevo plantón.

¿Qué medidas puede tomar ahora la Justicia?

¿Qué medidas pueda tomar ahora el juzgado? La más rápida sería una orden de detención para trasladar a Baltar hasta el juzgado para esa comparecencia. Ello, a pesar de que el juzgado incluso le está dando la posibilidad de comparecer de forma telemática desde un juzgado de Ourense.

Lo más extremo ante este nuevo plantón podría ser esa orden de detención, que no tendría consecuencias más allá de obligar a Baltar a prestar declaración por ese delito que se le atribuye.

El también presidente del PP de Ourense fue sorprendido el pasado 23 de abril en un control de velocidad a 215 kilómetros hora en el kilómetro 67 de la A-52, en la comarca de Sanabria, donde la velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros hora. Al superarla en más de 80 kilómetros hora, este exceso de velocidad se considera un delito contra la seguridad vial y las diligencias fueron remitidas al juzgado.