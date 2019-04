Aznar pide al PP una "rectificación enérgica" para evitar un batacazo electoral

El expresidente del Gobierno José María Aznar afirma que "el PP debe acometer una rectificación enérgica, creíble y suficiente". En una entrevista que hoy publica el diario ABC, Aznar dice que "no hay votos cautivos, ni siquiera el mío", y añade que hay tres problemas en España: "Populismo, secesionismo y crisis del sistema de partidos. El PP ha perdido en gran medida su ADN, aglutinar a toda la derecha y la unidad interna".

"Si el electorado por tres veces ha dicho 'no quiero votar a este PP' y no se produce reconstitución alguna no hay garantía de que a la cuarta no te digan otra vez que no, en las generales", añade el expresidente. Agrega que "el mensaje de 'nos vais a votar porque no tenéis más remedio' es inaceptable. Mucha gente no está dispuesta a que su voto se considere cautivo".

El que fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 afirma que "la inhibición del PP en Cataluña lo ha relegado a una posición de irrelevancia. No podemos ser espectadores del desgarramiento de la sociedad catalana, sino actores de cómo recobra su pulso".

Aznar dice que muchos electores se preguntan "qué es el PP. Hoy no se sabe si el Partido Popular defiende la vida o el aborto, la unidad de España o la presencia de Bildu en las instituciones, las clases medias o la presión fiscal".

El expresidente, que considera que un expresidente se debe dedicar a ganarse la vida como los demás, opina que su partido tiene margen de reacción de cara a las elecciones generales. Respecto al PSOE afirma que su "pacto anti PP es fruto de su debilidad transformada en radicalidad. Se han autoexcluido de la centralidad y serán víctimas de sus alianzas".

Sobre Podemos dice que sus dirigentes, "marxistas leninistas puros", "quieren el poder para cambiar el sistema y las reglas. Venezuela es su modelo". Aznar califica de "curioso" el hecho de que la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, haya dicho sobre su antecesora, Ana Botella, más elogios en tres días que su partido, el PP, en tres años.