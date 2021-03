Respuesta contundente de Díaz Ayuso al presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, tras asegurar que "Madrid va a ser una bomba dentro de 15 o 20 días": "Ahora parece que es virólogo y experto en Sanidad. Si es así, me extraña que fuera capaz de darle a sus ciudadanos las 'revilletas' (unas mascarillas deshechables y de un material de celulosa similar a las servilletas de bar) como única alternativa a la protección sanitaria".

"Nosotros en ningún momento hemos mencionado a otras comunidades por respeto. Creo que si empezamos a comparar cómo se han gestionado las cosas, a lo mejor Madrid tiene que sacar pecho en algún momento", ha añadido Díaz Ayuso a las preguntas de laSexta.

Es la reacción de Díaz Ayuso después de que Revilla afirmara que, tras ver las medidas que aplica la región madrileña, los contagios se van a disparar dentro de unas semanas. Ocurrió en una escena que fue captada por una cámara. Miguel Ángel Revilla contaba su propia experiencia en Madrid a un grupo de personas: "Yo fui a cenar el sábado a la calle Ponzano y parecía una manifestación eso. Y la mitad no llevaban mascarillas. Madrid va a ser una bomba dentro de 15 o 20 días".

"El problema no son ellos, es que los que mueren son los contagiados por ellos, los abuelos... Ese es el problema", seguía explicando el presidente cántabro en ese corrillo improvisado. "Los muertos no hablan, pero estadísticamente tú mira el índice de fallecimientos en Madrid y me dices", añadió Revilla. "Claro, más del doble que aquí", le respondía otra persona.