La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue enfrascada en su ley del embudo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: ataca al entorno personal del socialista, pero se queja de las acusaciones al suyo. "Van a por mi entorno; a por ellos, uno a uno", ha asegurado la 'popular', mientras acusa a la familia de Sánchez de "hacer negocios". Asimismo, ha vuelto a defender este martes su plantón al presidente, insistiendo en que "no es personal" y argumenta: "No quiero ser parte de esa foto de la normalidad". Con esto, la dirigente no solo responde a las críticas del Ejecutivo, sino también a algunos barones 'populares' que este lunes reconocían en privado que era un "error institucional".

"Yo no he tomado una decisión personal", ha defendido en una entrevista en la Cope y ha asegurado que quien "lleva cinco años soportando" insultos es ella: "Me han llamado loca, asesinada, genocida, ida, corrupta...". "Han puesto la cara de mi hermano en Goya, cámaras de televisión en el cole de mis sobrinas, han ido contra todo mi entorno y han ido a por ellos, uno a uno, desde Miguel Ángel Rodríguez -MAR- a mi último conocido", se ha quejado. "Pero es que esta semana y la pasada desde Bruselas y desde el Congreso, desde un organismo del que emana la voz del pueblo, se dijo que era el epicentro de la corrupción y del fango", ha sostenido.

Sin embargo, lo cierto es que Ayuso lleva desde hace años en una batalla contra el presidente del Gobierno, que se hizo notar sobre todo en la pandemia. Pero la guerra total empezó en los últimos mesescon el caso de su novio, Alberto González Amador, y el de la mujer del presidente, Begoña Gómez. De hecho, hace pocos días la 'popular' llamó a Sánchez "corrupto", "caradura" y "mafioso", entre otras acusaciones. Incluso, este mismo martes, la presidenta madrileña se ha vuelto a contradecir, ya que minutos después de asegurar que "no es personal" su plantón a Sánchez, ha empezado una comparación entre ambos, con críticas al presidente.

"Yo no soy como él", ha señalado, asegurando que ella tiene "Presupuestos y estabilidad". "Él tiene cachondeo de Gobierno, no sé cuántos ministros. Yo cumplo mi programa de manera religiosa, mientras él no va al Senado y cambia de opinión... Yo estoy a problemas reales y él, a la supervivencia", ha enumerado la presidenta regional, insistiendo en que ella tiene la mayoría "absoluta" y Sánchez "ha perdido las elecciones". "Supe despojarme del plano personal, convencida de que lo que hago es lo correcto, no lo conveniente. Me he visto en situaciones muy difíciles, es lo que pasa en este caso", ha destacado.

Ayuso ha defendido que su pareja actúa "solo como ciudadano particular" y que es "una persona que nunca ha venido a la CAM a hacer negocios, nunca se ha sentado en su mesa". "Él tiene su vida a parte como la gente de mi entorno. Mi paso por la política, lejos de ayudarles, les está perjudicando. Cosa contraria a lo que sucede en Moncloa", ha acusado. Cree que no tiene comparación "la multa de Hacienda que no se ocultó" con "el caso de Koldo, que es una vergüenza": "Han troceado sus negocios, su vida particular, por todos los medios del entorno del régimen".

Asistirá a la Conferencia de Presidentes

Ayuso, pese a decir que respeta la decisión del resto de presidentes autonómicos del PP que acudieron o acudirán a la cita, ha marcado distancia con ellos, afirmando que no quiere formar parte de esa normalidad institucional y que lo que tenga que decir, lo hará en la Conferencia de Presidentes. Además, ha sostenido que desde "el principio ha manifestado sus reticencias a esta ronda de reuniones": "Olvidamos de dónde vienen. Se pretende que todos trabajemos para Sánchez, que normalicemos una situación, que asumamos que la caja común de los españoles se trocea".

Por eso, ha zanjado, marcando distancia con sus compañeros del partido e insistiendo en que es su deber institucional como presidenta de la Comunidad de Madrid: "No quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No pienso en mí, he oído si me viene bien o mal, no estoy haciendo lo que me viene bien sino lo que considero conveniente. Tampoco es algo personal". Asimismo, ha explicado que "lo que tenga que decir, lo dirá delante de todos en la Conferencia de Presidentes" y ha acusado a Pedro Sánchez de "dinamitar" la reunión llamándola "corrupta" en el Congreso de los Diputados y desde Bruselas.

Ayuso con su plantón a Sánchez también desautorizó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien este martes ha mostrado su total respaldo a la dirigente madrileña, desoyendo las críticas internas. "Cómo no la voy a respaldar", ha afirmado a su salida del foro de Metafuturo, organizado por Atresmedia. Por su parte, la 'popular' ha asegurado que su rechazo a la reunión "es una opinión que conocen todos" y que lo han hablado a "puerta cerrada". "Entiendo que hay presidentes autonómicos que tienen una serie de problemas, pero, igual que entiendo que cada uno tome la decisión que cree, yo creo que esto es lo mejor para España", ha incidido.

Según la 'popular', "no puede ser que el cuponazo y conciertazo que pretenden realizar para que Sánchez se mantenga en Moncloa; no puede quedarse así". "No comparto que primero se tome esa decisión y que pasemos por la Moncloa a darle el visto bueno", ha afirmado, añadiendo que "no sirve de nada" ir a la reunión para trasladar todo esto al jefe del Ejecutivo. "Si (Emiliano García) Page no había salido por la puerta y le habían plantado un aeropuerto para situar a los migrantes. No sirve de nada lo que está haciendo", ha incidido.

A renglón seguido, ha vuelto a centrar sus críticas en la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, algo que "no se había visto en democracia". También ha insistido en que hay "corrupción en el seno del Gobierno" y que se están tomando las decisiones a espaldas de España" con Bildu como la ley de vivienda y de memoria democrática. "Todo lo que estamos viviendo es inasumible. Va contra la corona, las instituciones, la Constitución y contra Madrid", ha cargado y ha afirmado que la estrategia de Sánchez "es que la vida aquí sea invivible".