En esta jornada de precampaña, todo gira en torno a la palabra 'Libertad'. El lema de Isabel Díaz Ayuso sigue siendo la bandera de la candidata del PP a la presidencia... y el arma de sus oponentes.

Para Ayuso, ese proyecto de la libertad es algo por lo que se pelea cada día, apostando por "la libertad de los hosteleros y no de los etarras". Para Gabilondo, son precisamente este tipo de mensajes los que demuestran que el PP lo que busca es quitarle libertad a los madrileños.

"La derecha y la ultraderecha piensan que Madrid les pertenece. ¿Qué libertad es esa que es una libertad para no proteger? La libertad no puede ser dejación", ha afirmado este domingo, unas palabras respaldadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna. La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar. Es proteger a las mujeres que sufren el maltrato, no banalizar como hace la presidenta de la Comunidad de Madrid la violencia de género. No es lanzarse a captar tránsfugas", ha valorado. La presidenta de la Comunidad de Madrid responde criticando el "maltrato obsesivo" que dice sufrir desde Moncloa.

También se han referido al lema de Ayuso el candidato de Ciudadanos. En laSexta Noche, Edmundo Bal lamentaba que se esté hablando con "consignas de la Guerra Civil". Precisamente a los votantes de Ciudadanos se dirige Mónica García ante la posibilidad, según algunas encuestas, de que queden fuera de la Asamblea, ofreciéndoles "refugio" en Más Madrid.

Pablo Iglesias, por su parte, ha comentado el vídeo de campaña de Ayuso, ironizando que le falta "mucho Madrid" que recorrer. "Podías haber hecho el paripé e ir a algún lugar del sur", comenta el líder y candidato de Unidas Podemos.