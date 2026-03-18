Ayuso insiste en sembrar dudas sobre el sistema electoral en España defendiendo el bulo de DNI digital

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido aclarar el proceso electoral en Castilla y León al denunciar "tintes antidemocráticos". Además, criticó la "prisa" del Gobierno y ha alertado de que regularizaciones masivas podrían inflar el censo un 10%.

Isabel Díaz Ayuso ha generado controversia al cuestionar el proceso electoral en España, especialmente en Castilla y León, mediante un bulo sin pruebas. La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que el DNI digital podría permitir la "manipulación de la identidad" de los votantes, a pesar de los protocolos de verificación existentes. Desde Tres Cantos, Ayuso vinculó estas sospechas con las "regularizaciones y nacionalizaciones masivas", mostrando preocupación por el impacto en el censo electoral y los escaños. Estas declaraciones surgieron tras compartir un vídeo que cuestiona el uso del DNI digital en votaciones.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a sembrar dudas sobre el proceso electoral en España, y en particular en Castilla y León, utilizando un bulo sin aportar pruebas. La presidenta madrileña insistió en que el DNI digital podría permitir "manipular la identidad" de los votantes, a pesar de que este sistema cuenta con protocolos de verificación.

"Se han utilizado los DNI sin verificar, no había sistema de verificación en las mesas cuando es un procedimiento muy sencillo. ¿Qué dudas genera? Si ha habido suplantación de identidad o si podría haberla en el futuro", ha afirmado Ayuso este miércoles desde Tres Cantos, donde se celebró el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ayuso fue más allá al vincular estas sospechas con las "regularizaciones y nacionalizaciones masivas", una cuestión que, según dijo, le genera preocupación. "Nos esperamos cualquier cosa de un proyecto como el de Pedro Sánchez", ha añadido. En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo haya actuado con "tanta prisa" y ha advertido de que estas medidas podrían aumentar el censo electoral en un 10% y "alterar hasta diez escaños en unas elecciones autonómicas".

Estas declaraciones llegan después de que la dirigente popular compartiera un vídeo del diario 'El Debate' en el que se ponía en duda el uso del DNI digital —habilitado desde septiembre para verificar la identidad en procesos de votación— y su posible impacto en futuras elecciones generales.

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