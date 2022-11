La izquierda alenta y echa gasolina a las protestas de los sanitarios de Madrid. Es, al menos, lo que considera la presidenta del Gobierno de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso: "Hay una promoción de boicot por parte de los partidos que en Madrid están a otra cosa". La dirigente popular les ha afeado además que no apoyen la búsqueda de una salida a la huelga al tiempo que ha desacreditado a sanitarios que dan su testimonio.

"Van supuestamente a una televisión para reivindicar algo. Siempre tienen vinculación con una revista que tiene a su vez vinculación con un partido, si no están directamente afiliados...", ha expresado Ayuso. El PSOE ha asegurado que lo fácil sería pedir la dimisión de Ayuso o de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero que urge mas solucionar el problema empezando por poner fin al desmantelamiento de la sanidad pública.

Así lo ha valorado Juan Lobato, secretario general de los socialistas en Madrid: "Despidió a 6.000 sanitarios hace unos meses y ahora nos dice que no hay médicos para atender en las urgencias a los madrileños. No, hombre. No. Que rectifique su plan". Precisamente, la importancia del sistema de salud público ha centrado también gran parte del discurso del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo no me olvido de que entramos en la pandemia con 30.000 profesionales menos que en 2010, producto de los recortes que inflingió el Partido Popular desde el Gobierno", ha denunciado el líder del Ejecutivo. Para Más Madrid, la situación en la sanidad madrileña es insostenible. "Después de la chapuza y el caos, viene la cobardía de acusar a los sanitarios de boicotear el sistema", ha lamentado la dirigente de la formación, Mónica García, quien ha pedido el cese de Ruiz Escudero.