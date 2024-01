La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este domingo el campo de exterminio nazi de Auschwitz, de cuya liberación se celebra en una semana el 79.º aniversario, en la segunda jornada de su viaje a Polonia. Ahí ha defendido que "no debemos olvidar" el lugar donde murieron millones de personas. Sin embargo, la dirigente 'popular' no ha tenido una posición tan contundente sobre el franquismo, de hecho, llegó a insinuar que hay que "pasar página".

Ayuso ha declarado a su llegada este domingo al Museo Memorial Auschwitz-Birkenau que "no debemos olvidar cómo se perdió la dignidad" en el lugar donde murieron 1,3 millones de personas, la mayoría de ellos judíos. "Es importante, es algo que no debemos olvidar, que no hace tanto, y no muy lejos, sucedió algo como esto, donde se perdió la dignidad y se cometieron verdaderas atrocidades contra la libertad y contra la vida", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esto recuerda a sus declaraciones, totalmente contrarias, en 2019 en su estreno en una sesión de control parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Ahí cargó contra la ley de Memoria Histórica (actuar Memoria Democrática) asegurando que "le espanta", y acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dividir a los españoles. La dirigente aprovechó exhumación del dictador Francisco Franco para confrontar con el socialista.

"Los que sí vivieron ese periodo decidieron pasar página", llegó a expresar la presidenta madrileña. "¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Qué será lo siguiente? ¿La cruz del valle? ¿Todo el valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en el 36?", se preguntó en su momento Ayuso en uno de sus primeros enfrentamientos al Gobierno central desde el autonómico.