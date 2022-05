Isabel Díaz Ayuso critica la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno y reprocha que "estemos hablando siempre de lo mismo en un momento en que España está sufriendo un verdadero invierno demográfico". Así lo ha manifestado en un desayuno informativo donde ha defendido que "el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente" y ha lamentado la baja natalidad de nuestro país.

"No nacen niños, la cultura de la vida no es progresista", ha aseverado la presidenta madrileña este lunes, afirmando que no se está respetando "a las madres que deciden salir adelante con sus embarazos a pesar de ser o muy jóvenes o estar en situaciones realmente vulnerables".

En este punto, ha afeado la "frivolidad" con que, a su juicio, se está tratando el tema del aborto, "trasladándole sobre todo a las mas jóvenes que esto no trae consecuencias cuando sí que las tiene y cuando esto lejos de ser un derecho es un fracaso". "Estoy absolutamente en contra de como se está planteando", ha sentenciado.

"A la juventud madrileña no le pienso decir que esto es un problema y una carga que te has de quitar de encima sin más consecuencias y que esto es libertad. Eso es falso, es una absoluta tiranía y una explotación también de la mujer el tratarla como si fuera una incubadora y una vida como si fuera un problema", ha agregado Ayuso, que no obstante se ha mostrado en contra de "perseguir a las mujeres por tomar este tipo de decisiones", asegurando. "Quiero que el sistema sanitario las cuide y las proteja", ha añadido.

Ayuso: "Defiendo la libertad de conciencia"

"Por otro lado, también defiendo la libertad de conciencia", ha apuntado no obstante Ayuso, que ha aludido a los códigos que "firma un médico cuando decide estudiar una carrera que si por algo la eligió fue para prolongar la vida y no lo contrario". En este sentido, la recién elegida líder del PP de Madrid ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para que los médicos madrileños "tengan libertad de conciencia y no estar nunca en una lista para provocar aquello por lo que nunca estudió Medicina".

Ello, a pesar de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, explicaba recientemente que la nueva ley del aborto -que permite que las menores de 16 años en adelante puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno- "hace compatible el derecho individual a la objeción de conciencia del personal sanitario con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo" en un hospital público.

Durante su intervención de este lunes, ante la pregunta de por qué no es progresista tener hijos, Ayuso asimismo ha afirmado que "Occidente se está olvidando de ser lo que era". "Si por algo éramos una civilizada, avanzada y distinta era porque protegíamos la libertad y la vida", ha lamentado, afirmando que esos valores han sido arrinconadas "por agendas totalitarias".

A este respecto, ha citado a una periodista que le preguntó qué pasaba si una mujer decidía tener un hijo y destrozarse la vida. "Hombre, será complicársela, pero no destrozársela", ha aseverado. "Nunca le diría a nadie cómo ha de vivir ni que tipo de familia ha de tener", ha apuntado asimismo Ayuso, que ha afirmado que se niega "a dejar que ese lenguaje y esa forma perversa de ver el mundo sea la que se impone".

"Cuantos menos hijos nacen y menos familia tenemos estamos más solos", ha defendido también la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado partidaria de plantear estos debates a pesar de que, según ha dicho, "en muchos casos se te intenta acorralar y señalar como 'carca'".