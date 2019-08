Tras la intervención del portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, Isabel Díaz Ayuso sube de nuevo a la tribuna para su turno de réplica.

Durante este discurso, Ayuso ha hecho un repaso a la "trayectoria política de Errejón": "Esta es la forma de proceder de la izquierda sectaria cuando están irritados por no poder construir una red de resistencia cuando el adversario gana las elecciones", arranca la popular, que habla de la intención de Más Madrid de "deslegitimarlo todo".

"Me habla el personaje más traidor de la política española, que le debe absolutamente todo a Pablo Iglesias, al que le dejó en el momento más difícil", dice Ayuso refiriéndose a Errejón. Y le increpa: "No ha tenido ni el más mínimo interés en toda su vida por los problemas regionales, pero sí ha tenido interés por los problemas en otras latitudes caribeñas".

Así, sostiene que no tiene dudas de que Errejón, al igual que dice que hizo con Iglesias, "traicionará a sus compañeros si es que está llamado a hacer política nacional".

Ayuso explica entonces que la carrera de Errejón comenzó y creció en la facultad de políticas de una universidad pública, donde "ponían pancartas a favor de los presos etarras, para acosar a los estudiantes de otras asociaciones con las que no comulgaban o para acosar a políticos con escarches".

Después, cuenta Ayuso, Errejón se incorpora a la Fundación CEPS que "recibe financiación de Venezuela, de Chávez y de Maduro". Tras la enumeración de los diferentes trabajos de Errejón, Ayuso ha asegurado que "tienen las manos manchadas de dictadura y de eso se compone su trayectoria política".

Errejón defiende que la investidura llega "sometida al chantaje de Vox"

El portavoz de Más Madrid ha calificado esta como una "investidura enrarecida" porque llega "sometida al chantaje de Vox" y sin que Isabel Díaz Ayuso haya ofrecido las explicaciones que considera necesarias sobre las polémicas que la envuelven.

"Se niega a contestar las preguntas que permitirían que todos los madrileños sepan que se pueden fiar de la que va a ser nuestra presidenta", ha asegurado Errejón. Así, ha defendido que cuando le piden explicaciones no están llevando acabo una "campaña machista", como Ayuso sostiene: "No tiene que ver con el hecho de ser mujer, sino con que usted no ha explicado".

Errejón lanza así un mensaje a Ayuso: "Si algún día es atacada por ser mujer, no dude en que contará con el apoyo de Más Madrid".