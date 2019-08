Durante la intervención del portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid durante el debate de investidura, Íñigo Errejón asegura que hay un clima "enrarecido" por diferentes motivos.

En primer lugar, porque se trata de una investidura que llega "sometida al chantaje de Vox". El PP ha conseguido el Gobierno porque una formación, como Ciudadanos, que se dice regeneradora, y una formación, como Vox, que se dice políticamente incorrecta van a hacer una cosa tremendamente rebelde: le van a regalar cuatro años más al PP después de un cuarto de siglo".

A esto, le suma el hecho de que Ayuso "se niega a contestar las preguntas que permitirían que todos los madrileños sepan que se pueden fiar de la que va a ser nuestra presidenta".

"El libreto de 'esto es un cacería personal' o 'una maniobra de la izquierda' está bien, pero ya lo hemos oído a Cristina Cifuentes, y se tuvo que ir, a Esperanza Aguirre y a Ignacio González", argumenta Errejón, pero habla de una diferencia: "Usted todavía no es presidenta y ya ha quemado casi todas las etapas".

En este punto, Errejón ha respondido a unas afirmaciones de Ayuso, que asegura que ha sufrido "una campaña machista y deleznable" por parte de la izquierda. "Esto no tiene nada que ver con que usted sea mujer. El día que usted reciba cualquier ataque o cuestionamiento por el hecho de ser mujer, no le quepa la menor duda de que contará con el apoyo de Más Madrid", defiende el candidato.

Por ello, insiste en que sólo piden explicaciones sobre las supuestas irregularidades: "No tiene que ver con el hecho de ser mujer, sino con que usted no ha explicado por qué le dan un crédito y no lo devuelve, con que no ha explicado si tiene vinculación con la trama púnica o con que no ha explicado si la mayor rebaja fiscal de toda la historia en Madrid la empezó usted hace cinco años cuando decidió no pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid".

Por último, Errejón le ha recordado todas las promesas que ha hecho el PP para esta nueva legislatura, y que dice que "son promesas que ya hizo e incumplió el PP de Cristina Cifuentes".