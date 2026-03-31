El Ayuntamiento de Santoña pide declarar a Carrero Blanco víctima del terrorismo para preservar su monumento

¿Por qué es importante? La ley de Memoria Democrática obliga a retirar el monumento que hay en su pueblo natal por ser un símbolo de la dictadura franquista. El Ayuntamiento intenta evitarlo.

La ley de Memoria Democrática exige retirar el monumento a Carrero Blanco en Santoña, Cantabria, pero el Ayuntamiento busca alternativas para evitarlo. El alcalde Jesús Gullart propone reconocerlo como víctima del terrorismo, argumentando que el monumento se erigió tras su asesinato por ETA en 1973. Sin embargo, la ley lo considera un símbolo franquista. La oposición y asociaciones de memoria democrática insisten en su papel como dirigente del régimen de Franco. Carmen González del PSOE sugiere resignificar el monumento retirando la placa. Pese a las advertencias de la Fiscalía, el Ayuntamiento se resiste, mostrando la necesidad de más pedagogía democrática.

La ley de Memoria Democrática obliga a retirar el monumento a Carrero Blanco que se encuentra en su pueblo natal, Santoña (Cantabria). Sin embargo, el Ayuntamiento busca alternativas para no tener que hacerlo.

La alcaldía de Santoña quiere que la estatua de Carrero Blanco le reconozca como víctima del terrorismo. "El monumento se erige y se construye siempre a posteriori del atentado", señala Jesús Gullart, alcalde de Santoña .

Quieren evitar así que se retire, porque la ley de Memoria Democrática les obligaría a hacerlo como símbolo de la dictadura franquista que es.

"¿Qué es lo que prevalece? ¿Él como una figura de una dictadura franquista, o también como una víctima de un brutal atentado?", indica el alcalde de Santoña.

Los grupos fascistas que le han homenajeado durante años parecen tenerlo claro. La oposición y asociaciones de memoria democrática, también.

"Es víctima del terrorismo, evidentemente, pero también fue un destacado dirigente del régimen franquista", recuerda Javier Merino, de la Asociación Desmemoriados.

Por su parte, Carmen González, portavoz del PSOE en Santoña destaca que ellos apuestan por "resignificar el monumento", algo que pasa por "la retirada de la placa con la imagen de Carrero Blanco".

Desde el Ayuntamiento aseguran que cumplirán con la decisión que tome el Gobierno, pero la Fiscalía ya les pidió en su momento que la retiraran y ellos están haciendo lo posible por no hacerlo.

"Hubo una reticencia o retardo en contestar, lo que le valió un nuevo apercibimiento", explica Carlos Yáñez, fiscal de Memoria Democrática de Cantabria.

Carrero Blanco fue presidente del Gobierno con Franco y contribuyó a la represión franquista desde el poder militar y político. Fue asesinado por ETA en 1973.

"La manera en que murió no elimina ese papel que tuvo en la represión de un régimen dictatorial. Son resistencias que demuestran que falta esa pedagogía democrática", indica Javier Merino.

El hecho de que siga habiendo calles, monumentos y gente que honre a figuras de una dictadura, demuestra que aún nos falta mucha de esa pedagogía democrática.

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