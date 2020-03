El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar los detalles de las medidas económicas adoptadas para frenar el impacto económico del coronavirus, así como formalizar la petición al Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma por otros 15 días, tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Avales públicos

De este modo, el Gobierno definirá las características de los avales públicos a las líneas de liquidez de las entidades financieras pongan a disposición de pymes y autónomos que tendrán un importe de 100.000 millones de euros. Este martes el Ejecutivo determinará el porcentaje del préstamo al que las empresas tendrán acceso y que podría ser de entre el 50 y el 95%, en función de su tamaño, según explican a laSexta.

El porcentaje de los avales variará entre el 50 y el 95% según el tamaño de la empresa.

Mientras tanto, por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se adelantó este lunes y llamó a la banca a que empiece a conceder ya estas líneas de liquidez, debido a que las garantías se aplicarán de forma retroactiva desde que se decretó el estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo.

Acceso a los ERTE

Otra de las medidas que verá la luz este martes en la reunión telemática que celebrará el Ejecutivo, es la relativa a facilitar el acceso de los trabajadores fijos discontinuos a los expedientes de regulación de empleo (ERTEs) que planteen sus empresas y acceder a la prestación de desempleo.

El real decreto ley aprobado la semana pasada estableció que la exoneración de cotizaciones a las empresas que acometan expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) por fuerza mayor será del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social. Para las que a esa misma fecha tuvieran menos de 50 trabajadores, la exoneración de pagar la cotización empresarial alcanzará el 100%.

Mientras que para el colectivo de autónomos se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, garantizó la pasada semana que todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma tras el coronavirus o que han registrado una caída de ingresos del 75% tienen ya derecho a la nueva prestación económica.

No obstante, las organizaciones de autónomos han reclamado intensamente la suspensión de la cuota del mes de marzo. Fuentes del Ejecutivo han insistido en que el Gobierno "va a atender a los autónomos" y han recordado que ya hay una exención de cuotas aprobada para los afectados, si bien han descartado una moratoria total porque hay autónomos que no han cesado su actividad o no se han visto perjudicados en gran medida.

Medidas sobre alquiler, en abril

Otras medidas sociales, como las medidas para ayudar a los ciudadanos que tengan problemas para afrontar el pago del alquiler de sus viviendas a consecuencia de la situación que atraviesa el país, se analizarán en el Consejo de Ministros del próximo 7 de abril, según explicó este lunes el ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Fuentes gubernamentales han confirmado que se sigue estudiando la ayuda para los padres que tengan que quedarse en casa, sin posibilidad de teletrabajar o reducir jornada, por el cierre de colegios por el coronavirus, anunciada hace dos semanas por Escrivá. Igualmente continúa el debate sobre la renta básica para los más vulnerables, los ministros de Unidas Podemos continúan presionando para su inclusión, para lo que cuentan con Escrivá de aliado.

Consejo extraordinario el viernes

Por otro lado, el Ejecutivo formalizará la petición de extensión del estado de alarma al Congreso de los Diputados. Se trata del procedimiento necesario para ampliarlo, ya que, como fija la Constitución, el Ejecutivo sólo lo pudo decretar el pasado sábado 14 de marzo por un máximo de 15 días. Ahora, para prorrogarlo hasta el 11 de abril Sánchez necesitará el aval de la Cámara Baja, tal y como recoge el artículo 116.2 de la Constitución española.

Así, la prórroga llegará este miércoles al Pleno y se iniciará con la exposición por un miembro del Gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga , ajustándose a las normas previstas para los de totalidad. Finalizado el debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la Cámara se dará traslado al Gobierno, que celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este viernes para aprobar la autorización del Congreso antes del sábado, día en el que su cumplen los 15 días del actual estado de alarma aprobado por el Gobierno.

El Ejecutivo logrará en la Cámara Baja esta extensión al garantizarse los apoyos de Partido Popular, Ciudadanos, Más País y Compromís, de manera que ya tiene los votos suficientes -sumados a los del PSOE- para que se apruebe la prórroga. Pese a que ERC avanzó que se abstendría mientras que Vox aún no ha decidido el sentido de su voto.